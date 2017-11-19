جماهير الهلال تحذر أوراوا الياباني بوسم "الوعد في طوكيو".. ومغردون: النهائي في سايتاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أطلقت مجموعة من جماهير الهلال السعودي وسم "الوعد في طوكيو" على موقع تويتر في إشارة إلى أن فريقها سيحقق لقب بطولة دوري أبطال آسيا حين يلعب إياب النهائي في مدينة "سايتاما" اليابانية وهو الأمر الذي أثار استغراب مغردين آخرين.

وكان الهلال قد تعادل بهدف لمثله في مباراة الذهاب التي أقيمت على أرضية ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، الرياض، وأضاع فيها الزعيم السعودي العديد من الفرص السانحة للتسجيل.

ورأت جماهير الفريق السعودي أن مباراة الذهاب يجب أن تكون درسا يستفيد منه مهاجمو الفريق كي لا يضيعوا فرصا سهلة في مباراة الإياب.

ويسعى الهلال لتحقيق لقبه الثالث في البطولة الآسيوية، والأول في النسخة الجديدة للبطولة والتي أطلقت عام 2003، كما يسعى مهاجمه السوري عمر خريبين للتتويج باللقب وتحقيق جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2017.

يذكر أن مباراة الإياب ستقام في مدينة سايتاما اليابانية والتي ينتمي لها فريق أوراوا ريدز، في 25 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري.

هذه بعض تغريدات الجماهير الهلالية: