ريال مدريد وأتلتيكو يتعادلان سلبيا ويقدمان هدية لبرشلونة وفالنسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعادل أتلتيكو مدريد مع ضيفه ريال مدريد سلبيا في "ديربي العاصمة الإسبانية"، ليقدم الفريقان هدية كبرى للمتصدر، برشلونة، الذي وسع الفارق معهما إلى 10 نقاط بعد مضي 12 جولة على انطلاق الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

فعلى أرضية ملعب "ميتروبوليتان"، انتهى الشوط الأول بتكافئ نسبي بين الفريقين، وأضاع كل منهما فرصا سانحة للتسجيل، وهو الأمر الذي تكرر في الشوط الثاني لتنتهي المباراة كما بدأت.

وبهذا التعادل، وصل الريال إلى نقطته رقم 24، في المركز الثالث ليصبح على بعد عشر نقاط كاملة عن غريمه التقليدي، برشلونة، الذي يتصدر الترتيب العام، كما حقق أتلتيكو نفس الرصيد من النقاط، ليحتل المركز الرابع بفارق الأهداف عن جاره.

وتعرض قائد الريال، سيرجيو راموس، لإصابة في أنفه أجبرته على مغادرة الملعب بين شوطي اللقاء، في الوقت الذي خرج فيه المهاجم الفرنسي لأتلتيكو أنطوان غريزمان تحت صافرات استهجان جماهير فريقه بسبب نزول مستواه.

يذكر أ،نهذا هو أول تعادل سلبي في "ديربي مدريد" منذ شهر أبريل/نيسان من عام 2015، وكانت تلك المباراة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.