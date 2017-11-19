يوفنتوس يتعثر.. نابولي في الصدارة وإنتر ميلان يسعى لانتزاع الوصافة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تلقى يوفنتوس صفعة موجعة بعد أن خسر بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام مضيفه سامبدوريا في الجولة 13 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ليصبح على بعد أربع نقاط من المتصدر، نابولي.

فعلى أرضية ملعب "لويجي فيراريس"، تقدم "سامب" عبر الكولومبي دوفان زاباتا، عند الدقيقة 52، قبل أن يضيف اللاعب الأوروغوياني لوكاس بيريرا الهدف الثاني لأصحاب الأرض عند الدقيقة 71، ثم سجل الإيطالي جيانماركو فيراري الهدف الثالث عند الدقيقة 79.

ونجح اليوفي في تقليص الفارق في الوقت بدل الضائع عبر الأرجنتيني غونزالو هيغواين، ومواطنه باولو ديبالا الذي سجل من علامة الجزاء.

وبهذه الهزيمة ابتعد يوفنتوس عن نابولي بفارق أربع نقاط، وأصبح مركزه الثاني مهددا من قبل إنتر ميلان الذي سيواجه أتلانتا في وقت لاحق الأحد.

يذكر أن فريق السيدة العجوز يواجه منافسة شرسة من نابولي وإنتر خلال الموسم الحالي، وهو الأمر الذي يهدد زعامته للكرة الإيطالية للمرة الأولى منذ موسم 2010/2011.