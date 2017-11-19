فيفا يلزم الجماهير بإصدار "هوية مشجع" في كأس العالم بناء على طلب روسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن على المشجعين الراغبين بحضور مباريات كأس العالم 2018 في روسيا إصدار "هوية مشجع" والتي ستوفر ميزات خاصة لجماهير المونديال وذلك بناء على طلب السلطات الروسية، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لـ "فيفا" على موقع تويتر.

وكتب الفيفا "بناء على طلب السلطات الروسية، سيتعين على جميع الجماهير في كأس العالم تقديم طلب للحصول على هوية المشجع"، حسب تعبيره.

وأضاف "توفر الهوية بعض المزايا مثل دخول روسيا بدون تأشيرة"، بالَإضافة إلى استخدام وسائل النقل المحلية مجانا، وأشار فيفا إلى أنه ليس مسؤولا عن إصدار هذه الهوية.

ومن المتوقع أن يسافر عدد كبير من الجماهير العربية لدعم منتخبات بلادها، بعد تأهل أربعة فرق عربية إلى المونديال الروسي للمرة الأولى في تاريخ البطولة.