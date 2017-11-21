الحكم المصري جهاد جريشة لـ CNN: حققت حلمي بالمشاركة في المونديال ولم يتأكد تطبيق تقنية الفيديو في كأس العالم بعد

أجرى الحوار: وليد الحسيني

القاهرة مصر(CNN ) -- يتمنى الحكم الدولي المصري، جهاد جريشة، أن يشارك في كأس العالم 2022، رغم أنه أتم عامه الـ 40، ويرى أن اختياره للمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا هو تتويج لمشواره التحكيمي الذي بدأ قبل تسع سنوات.

وكان هذا نص الحوار معه:

كيف استقبلت نبأ اختيارك للتحكيم في كأس العالم 2018؟

رأيت أنه تتويج لمشواري في التحكيم المحلي والدولي على مدار سنوات عديدة، وحلم انتظرته طويلا.

هل ترى أن مشاركتك في مونديال روسيا 2018 ستكون حسن الختام لمسيرتك التحكيمية وأنت في عامك الأربعين؟

أتمنى أن أشارك في بطولة كأس العالم 2022، أسير في حياتي التحكيمية خطوة بخطوة، لكن لدي الطموح للمشاركة في مونديال أخر، وأتمنى ألا تكون مشاركتي في مونديال روسيا الأخيرة لي.

ماذا تنتظر في كأس العالم 2018؟

هدفي أن أصل لأبعد نقطة في مونديال روسيا وأن أستمر للنهاية، وهذا هو حلمي الجديد.

من تراه صاحب الفضل عليك تحكيميا ؟

هناك أناس كثر أصحاب فضل علي بعد الله سبحانه وتعالي، فالحكم لا يصنع بيوم وليلة، بل وأستطيع أن اختصر من أثروا في مشواري التحكيمي بداية من الحكم الدولي السابق، جمال الغندور، الذي أشركني لأول مرة في مباريات الدوري الممتاز في عام 2005، وأتم اختياري في القائمة الدولية معه في 2008، بالإضافة إلى الحكم الدولي عصام صيام، حينما كان يترأس لجنة الحكام المصرية في 2011، فهو من أعادني للتحكيم بعد أن كنت قريبا من الاعتزال.

ما أسباب تفكيرك في إعتزال التحكيم ؟

لست من مواطني القاهرة، بل أني من محافظة الدقهلية، وهذا يبعدني عن أعين واهتمام المسؤولين ، وشعرت في فترة ما بين عامي 2010 و2011، أنني مهمش وهذا أبعدني عن المباريات الدولية، إلا أن صيام أعادني للمشاركة في المباريات المحلية والدولية ودخلت معه ضمن قائمة النخبة الأفريقية، وشاركت في بطولات أمم أفريقيا 2012 و2013 و2015 و2017، ما بينهما هناك عدة أشخاص ساعدوني سواء محاضرين أو رؤساء لجان التحكيم في مصر.

ما حقيقة إنك طلبت إعفاءك من تحكيم المباريات المحلية حتى كأس العالم؟

هذا الأمر تم فهمه وتفسيره بطريقة خاطئة، فقد طلبت فقط إعفائي من المباريات في الأيام العشرة التي تسبق أي معسكر للحكام الدوليين مع الفيفا، لأن خلال هذه المعسكرات يكون هناك حمل بدني كبير جدا على الحكام، ولو حدث وشاركت في أي مباريات سواء محلية أو دولية يمكن أن أتعرض لإصابة تبعدني عن معسكرات الفيفا، لكن لم يحدث أن طلبت إعفائي من المباريات حتى كأس العالم.

هل تفهمت لجنة الحكام المصرية هذا الأمر؟

نعم، رئيس لجنة الحكام، عصام عبد الفتاح، وبقية أعضاء اللجنة متفهمين هذا الأمر، خاصة وأن أغلبهم شاركوا في معسكرات فيفا من قبل، وهذا النظام لا يقتصر على كأس العالم فقط، بل إنه نظام في كل معسكرات حكام الفيفا.

يقال أن اختيارات الحكام في كأس العالم تشوبها المجاملات. فما حقيقة ذلك؟

تعاملت مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ولم أر هذا الأمر، بل إنهم أكثر من يتعامل بشفافية مطلقة ولا ينظرون للون الحكم ولا لدولته ويفرغون الحكم في أي بطولة للتحكيم فقط، وما شاهدته أن الاستمرارية تكون للأفضل ويرحل غير الموفق، والمسئولون لن يضحوا بأسمائهم من أجل مجاملة حكم في بطولة مثل كأس العالم

هل سيتم تطبيق حكم الفيديو في مونديال 2018؟

سيتخذ القرار النهائي في شهر مارس/اذار المقبل، وسيتم تطبيق حكم الفيديو في بطولة كأس العالم للأندية القادمة، بعدها سيقرر الاتحاد الدولي "فيفا" ما إذا كان سيطبقه في المونديال من عدمه.