كريم بنزيما يصبح أفضل هداف فرنسي في تاريخ دوري أبطال أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المهاجم الفرنسي لريال مدريد، كريم بنزيما، أنه انتظر طويلا تسجيل هدف في دوري أبطال أوروبا، ليصبح أفضل هداف فرنسي في تاريخ البطولة متجاوزا النجم السابق لأرسنال وبرشلونة، تييري هنري، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يجعله فخورا بتجاوز أسطورة مثل هنري، وذلك بعد أن سجل هدفين في مرمى أبويل القبرصي، الثلاثاء، في المباراة التي انتهت بسداسية نظيفة للفريق الملكي، ليضمن حامل اللقب التأهل للدور الثاني.

وكتب بنزيما عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر "لطالما انتظرت طويلا تسجيل هذا الهذف الذي لن أنساه أبدا، أنا فخور للغاية بتجاوز أسطورة مثل هنري".

وكان بنزيما قد وصل إلى هدفه رقم 53، ليصبح أفضل مهاجم فرنسي في تاريخ البطولة، وخامس هداف في تاريخ دوري الأبطال بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني راؤول غونزاليس والهولندي رود فان نيستلروي.

عانى المهاجم الفرنسي والذي ينحدر من أصول جزائرية من العقم التهديفي خلال الموسم الحالي، إذ سجل هدفا وحيدا فقط في الدوري الإسباني ولم يسجل أي هدف في البطولة الأوروبية، قبل أن يضع بصمته على هدفين أمام الفريق القبرصي.

ويتعرض بنزيما لانتقادات لاذعة من قبل الجماهير المدريدية التي تتهمه بأنه أحد أهم أسباب تدهور مستوى الفريق خلال الموسم الحالي من "الليغا"، وهو الأمر الذي عرض مدربه زين الدين زيدان، للانتقاد أيضا بسبب اعتماده على بنزيما كأساسي رغم نزول مستواه.

شارك اللاعب الفرنسي مع نادي ليون الفرنسي في دوري الأبطال، قبل أن ينتقل إلى الريال عام 2009 ويحقق معه اللقب لثلاث مرات، أعوام 2014 و2016و2017.

يذكر أن الريال حقق فوزا كاسحا بسداسية على أبويل نيقوسيا ليعبر إلى الدور المقبل، محتلا المركز الثاني في مجموعته خلف توتنهام هوتسبرز الإنجليزي، قبل جولة من نهاية الدور الأول.