"علبة مياه" تكلف الأهلي السعودي 10 آلاف ريال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم فرض غرامة مالية على النادي الأهلي بقيمة 10 آلاف ريال سعودي بسبب قيام جماهيره برمي "علبة مياه" على أرضية الملعب، خلال مباراة الفريق مع نظيره الفيحاء، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري المحترفين السعودي، وفقا لما نشره الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر".

وذكر الاتحاد في بيانه أن العقوبة جاءت بناء على رمي جماهير فريق الأهلي "علبة مياه واحدة" على أرضية الملعب بعد تسجيل الفيحاء لهدف التعادل في تلك المباراة.

ولفت البيان إلى أن ما قامت به جماهير "الراقي" يعتبر مخالفة للمادة (1/2/52) من لائحة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأمهل الاتحاد السعودي النادي الأهلي فترة 30 يوما لدفع الغرامة، من تاريخ صدور القرار، وأكد أن القرار غير قابل للاستئناف وفقا للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.