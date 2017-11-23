كيف كانت لتصبح تشكيلة برشلونة إذا نجحت الصفقات الفاشلة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربطت كثير من التقارير الإعلامية برشلونة بعدة أسماء كان يسعى للتعاقد معها، خلال السنوات القليلة الماضية، وكان أبرزها النجم الفرنسي بول بوغبا، والكولومبي خوان كوادرادو بالإضافة إلى المدافع المغربي المهدي بن عطية، لكن هذه الصفقات لم تتم لأسباب مختلفة، فكيف كانت لتصبح تشكيلة الفريق الكتالوني لو انضمت هذه الأسماء له.

بول بوغبا

أشارت الكثير من الصحف العالمية إلى انتقال النجم الفرنسي لبرشلونة بعد موسم 2015/2016، بل إن بعض وسائل الإعلام أكدت أن الصفقة قد تمت بالفعل وإن انتقال نجم الوسط الفرنسي إلى إسبانيا أصبح مسألة وقت، لكن ذلك لم يحدث وانتقل بوغبا إلى مانشستر يونايتد ليصبح أغلى لاعب في العالم في ذلك الحين.

خوان كوادرادو

ارتبط اسم اللاعب الكولومبي بالانتقال إلى "البلاوغرانا" خلال المواسم الأربعة الماضية، وذلك بعد أن أثار البرازيلي داني ألفيش جدلا كبيرا بشأن مغادرته أسوار الفريق الكتالوني، قبل أن يفعل ذلك بالفعل في موسم 2016/2017، منتقلا إلى يوفنتوس الإيطالي.

ولم تتم صفقة كواردادو الذي كان لاعبا في تشيلسي الإنجليزي حينها، وفي فيورنتيا الإيطالي قبل ذلك، ليحط الجناح الكولومبي رحاله في يوفنتوس الإيطالي ويبقى في صفوفه حتى الموسم الحالي.

المهدي بن عطية

ربطت الصحف الأوروبية، اسم بن عطية بالانتقال إلى برشلونة في موسم 2014/2015، وذلك بعد أن عبر عن رغبته في مغادرة روما الإيطالي، إذ كان الفريق الكتالوني بحاجة لتعويض قائده كارليس بويول، الذي أعلن اعتزاله عام 2014، لكن الصفقة لم تتم ورحل النجم المغربي إلى بايرن ميونخ الألماني.

دي ماريا وفيراتي وكوتينيو

عاش عشاق برشلونة على أمل تعاقد فريقهم مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا أو البرازيلي فيليبي كوتينيو، بعد رحيل النجم نيما ردا سيلفا، لكن إدارة برشلونة فشلت في استقطاب أحد هذين اللاعبين، ففشلت صفقة دي ماريا، وتأجلت صفقة كوتينيو.

أما على مستوى وسط الميدان، فكان يحلم الفريق الكتالوني بالتعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي، لكن باريس سان جيرمان رفض بيعه، وفشلت الصفقة.

باولو ديبالا

ارتبط اسم اللاعب الأرجنتيني بالانتقال إلى برشلونة خلال الموسمين الماضيين، لكن الصفقة لم تتم، وبقي ديبالا لاعبا في يوفنتوس، بل وسجل هدفين في مرمى برشلونة الموسم الماضي، وساهم في خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

البرازيلي إيدرسون

بحث الفرق الكتالوني عن حارس إلى جانب الألماني مارك أندريه تير شتيغن، وأشارت عدة صحف إسبانية إلى انتقال البرازيلي إيدرسون إلى برشلونة، لكن الصفقة فشلت وانتقل إيدرسون إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

تشكيلة الفريق لو انضم هؤلاء النجوم إلى برشلونة

إيدرسون- كوادرادو- بن عطية- جيرارد بيكيه- جوردي ألبا- ماركو فيراتي- فيليبي كوتينيو- سيرجيو بوسكيتس- ديبالا- ليونيل ميسي- دي ماريا