برشلونة يضمن التأهل.. أتلتيكو مدريد يحافظ على الأمل ومانشستر يونايتد في ورطة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ضمن برشلونة التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد أن تعادل سلبيا مع يوفنتوس، في الوقت الذي حافظ فيه أتلتيكو مدريد على حظوظه بالتأهل بعد فوزه على روما الإيطالي بهدفين نظيفين، كما اكتسح باريس سان جيرمان نظيره سيلتيك الإسكتلندي بسباعية مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

تعادل مرض بين برشلونة ويوفنتوس

بدأ برشلونة المباراة دون نجمه الأول، ليونيل ميسي، وقدم الفريق مباراة تكتيكية جيدة إذ نجح في الحد من خطورة مضيفه، لكنه فشل في الوقت نفسه في صناعة الفرص وإيجاد الحلول أمام منطقة جزاء السيدة العجوز بفضل تألق دفاع يوفنتوس وعلى رأسه النجم المغربي المهدي بن عطية.

من جانبه، لم ينجح اليوفي في فك عقدة الدفاع الكتالوني خلال الموسم الحالي، إذ صنع الإيطاليون عددا من الفرص أمام مرمى الفريق الكتالوني لكنهم فشلوا في ترجمتها لأهداف.

وفي نفس المجموعة، فاز سبورتينغ لشبونة البرتغالي على نظيره أولمبياكوس اليوناني بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد، ليطارد يوفنتوس ويصارعه على المركز الثاني بعد وصوله للنقطة رقم 7 مقابل 8 نقاط لليوفي و11 لبرشلونة الذي ضمن التأهل، في حين تذيل أولمبياكوس فرق المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

أتلتيكو مدريد يتمسك ببصيص الأمل

تمسك الأتلتيكو بالأمل الضعيف للتأهل إلى الدور المقبل، وذلك بعد فوزه على روما بهدفين نظيفين، إذ سجل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدفا رائعا في مرمى الفريق الإيطالي وصنع الهدف الثاني لمواطنه كيفن غاميرو.

وفي نفس المجموعة اكتسح تشيلسي الإنجليزي نظيره كاراباغ الأذربيجاني، برباعية نظيفة، ليضمن التأهل إلى الدور المقبل بعد وصوله للنقطة العاشرة، مقابل 8 نقاط لروما و6 لأتلتيكو مدريد ونقطتين لكاراباخ.

باريس سان جيرمان يستعرض

استعرض الفريق الباريسي قوته بعد أن اكتسح سيلتيك بسباعية مقابل هدف وحيد، في الوقت الذي فاز فيه بايرن ميونخ على أندرلخت البلجيكي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وبهاتين النتيجتين، بقي سان جيرمان متصدرا برصيد 15 نقطة والبايرن ثانيا برصيد 12 نقطة، وقد ضمن الفريقان تأهلهما من الجولة الماضية، وجاء سيلتيك ثالثا برصيد ثلاث نقاط وأندرلخت أخيرا دون رصيد من النقاط.

بازل يحرج مانشستر يونايتد

أحرج بازل السويسري نظيره اليونايتد، بعد أن فاز عليه بهدف نظيف قاتل، ليعقد حسابات المجموعة ويحرم الشياطين الحمر من حسم التأهل من مباراة الأربعاء، في حين فاز سيسكا موسكو الروسي على بنفيكا البرتغالي بهدفين نظيفين.

وبهاتين النتيجتين، أصبح تأهل اليونايتد مهددا من قبل سيسكا وبازل، إذ تجمد رصيد الفريق الإنجليزي عند النقطة 12 وبازل ثانيا بتسع نقاط وسيسكا ثالثا بنفس الرصيد، في حين جاء بنفيكا أخيرا دون رصيد من النقاط، وسيلتقي اليونايتد في المباراة الأخيرة مع سيسكا.

هدف الأسبوع لغريزمان