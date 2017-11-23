دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يكن عدد من نجوم كرة القدم كرها شديدا لبعضهم، وقد ظهر ذلك واضحا من خلال رفضهم للمصافحة أو عبر التوتر والكراهية التي يظهرونا لبعضهم خلال المباريات، نستعرض لكم أبرز هؤلاء اللاعبين وأسباب الكره بينهم.