استفتاء CNN: عمر خريبين أفضل لاعب عربي آسيوي لعام 2017

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز المهاجم السوري لنادي الهلال السعودي، عمر خريبين، باستفتاء CNN بالعربية لأفضل لاعب عربي آسيوي لعام 2017 بعد أن حاز على نسبة تصويت بلغت 63 في المائة من المشاركين بالاستفتاء الذي استمر لثلاثة أيام وشارك فيه ما يقارب الـ30 ألف متابع على موقع "تويتر".

وتنافس خريبين مع كل من الإماراتي عمر عبد الرحمن وزميله في الفريق، السعودي محمد البريك، بالإضافة إلى لاعب نادي أودينيزي الإيطالي، العراقي علي عدنان.

وتحصل المهاجم السوري على نسبة تصويت بلغت 63 في المائة من مجمل المصوتين، حاصدا ما يقارب الـ 19 ألف صوت.

وجاء البريك في المركز الثاني بنسبة تصويت بلغت 18 في المائة، في حين احتل الفائز باستفتاء CNN لأفضل لاعب عربي لموسم 2016/2017، "عموري"، المركز الثالث بنسبة 17 في المائة، وجاء علي عدنان رابعا بنسبة 2 في المائة.

يذكر أن حريبين يتصدر ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي برصيد عشرة أهداف، كما أنه مرشح لحصد جائزة أفضل لاعب في القارة الآسيوية للعام الحالي.