بعد الحكم عليه بالسجن 9 سنوات.. روبينيو ينفي تورطه بعملية "اغتصاب جماعي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفى اللاعب البرازيلي السابق لميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، روبينيو، التهمة الموجهة له بالمشاركة في عملية "اغتصاب جماعي" في أحد الملاهي الليلية بمدينة ميلان الإيطالية عام 2013، وهي التهمة التي واجه بسببها حكما بالسجن لمدة تسع سنوات، وفقا لما نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

ونشر روبينيو بيانا أكد فيه أنه يدافع عن نفسه ويؤكد عدم مشاركته في الجريمة المنسوبة له، لافتا إلى أنه سيتخذ خطوات قانونية ضد الحكم الصادر بحقه.

وفي تفاصيل القضية، اتهم روبينيو بالاعتداء على فتاة ألبانية تبلغ من العمر 22 عاما حين كان لاعبا في صفوف ميلان، في 22 يناير/كانون ثاني من عام 2013، رفقة خمسة رجال آخرين.

ويمتلك اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 33 عاما فرصة لتقديم استئناف ضد الحكم، في هذه القضية، وذلك وفقا للقانون الإيطالي.

وأشار موقع "بليتشر" إلى أن روبينيو كان قد قام باغتصاب طالبة جامعية حين كان لاعبا مع مانشستر سيتي عام 2009 في إحدى ملاهي مدينة ليدز البريطانية دون أن يواجه عقوبات.

يذكر أن اللاعب البرازيلي يلعب حاليا في الدوري البرازيلي مع نادي أتلتيكو مينينرو بعد أن خاض تجربة احترافية مع نادي غوانغزو الصيني.