للمرة الثانية خلال 3 أعوام.. الهلال يضيع اللقب الآسيوي في المباراة النهائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خسر الهلال السعودي إياب نهائي دوري أبطال آسيا، أمام أوراوا ريدز الياباني، بهدف نظيف، ليضيع الزعيم السعودي اللقب في المباراة النهائية للمرة الثانية خلال ثلاثة أعوام، ويحصد الفريق الياباني اللقب الثاني في تاريخه بعد نسخة عام 2007.

فعلى أرضية ملعب "سايتاما 2002"، بدأ أصحاب الأرض بضغط كبير على الزعيم السعودي، قبل أن يستلم الهلاليون زمام المباراة، ويسيطروا على الكرة ويشكلوا عدة فرص على المرمىي الياباني دون أن ينجحوا بالتسجيل.

وفي الشوط الثاني، بقي الفريق السعودي الأزرق مسيطرا على مجريات اللعب، لكن دون فاعلية، قبل أن يعاقبه الفريق الياباني بهدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 88 عبر اللاعب الرازيلي رافائيل سيلفا.

وبهذه النتيجة، يكون أوراوا قد فاز بنتيجة 2-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعد أ، تعالد بهدف لمثله في ذهاب المباراة النهائية وفاز إيابا بهدف نظيف.

يذكر أن الهلال خسر النهائي للمرة الثانية في النسخة الجديدة من البطولة، بعد نسخة عام 2014 والتي خسرها أمام ويسترن سيدني الأسترالي.