برشلونة يجدد عقد ميسي حتى 2021 بشرط جزائي بلغ 700 مليون يورو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن برشلونة الإسباني عن تجديد عقد نجمه الأول، الأرجنتيني ليونيل ميسي، حتى موسم 2020/2021، بشرط جزائي بلغ 700 مليون يورو، لينهي بذلك الفريق الكتالوني الشائعات التي تحدثت عن عدم رغبة ميسي بالتجديد مع فريقه.

ونشر برشلونة خبرا صحفيا عبر موقعه الرسمي أكد فيه أنه تم تجديد عقد ميسي حتى موسم 2020/2021، كاشفا عن أن الشرط الجزائي لفسخ العقد بلغ 700 مليون يورو.

وأثارت الصحف الأوروبية الكثير من الجدل خلال الأشهر الماضية، بعد أن نشر بعضها شائعات عن رفض البرغوث الأرجنتيني تجديد عقده مع برشلونة واقترابه من الانضمام إلى مانشستر سيتي الإنجليزي بنهاية الموسم.

وانضم ميسي إلى برشلونة عام 2000 قادما من نادي نيولز أولد بويز، وتدرج في الفائات السنية للفريق الكتالوني، حتى شارك في المباراة الأولى حين كان يبلغ من العمر 16 عاما أمام بورتو البرتغالي، قبل أن يلعب مباراته الرسمية الأولى مع الفريق بعدها بعام. أمام إسبانيول في ديربي كتالونيا.