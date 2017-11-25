ليونيل ميسي: لا تربطني علاقة صداقة برونالدو ولا أرى نفسي مدربا بعد الاعتزال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه لا يعرف ما إذا كان سيبني علاقة صداقة مع نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو، كما كشف أنه لا يرى نفسه كمدرب بعد اعتزاله كرة القدم، ورأى أن ريال مدريد سيعود للمنافسة على الألقاب رغم تراجع مستواه خلال الفترة الحالية من الدوري الإسباني.

وأكد ميسي في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية بعد تتويجه بالحذاء الذهبي للمرة الرابعة في تاريخه، أن علاقته برونالدو لا تصل إلى مرحلة الصداقة، مشيرا إلى أنهما يلتقيان في مناسبات توزيع الجوائز فقط، لذلك فإنه لا يعرف ما إذا كان سيصبح صديقا للبرتغالي في المستقبل.

أما بشأن مستقبله بعد أن يعتزل كرة القدم، فكشف البرغوث الأرجنتيني أنه لا يرى نفسه كمدرب بعد الاعتزال، لكنه ترك الباب مفتوحا ولفت إلى أن ذلك قد يتغير مستقبلا.

وعن تراجع مستوى الريال خلال الموسم الحالي، رأى ميسي أن الريال سيعود للمنافسة على جميع الألقاب الممكنة، وأكد أن باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي هما الأفضل خلال الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا.

وكشف ليو أن ولديه، تياغو وماتيو، لم يعتادا بعد على حياة الشهرة، وأكد أنه لا يتحدث عن كرة القدم كثيرا في المنزل، إلا في حال حدوث مناسبة هامة على مستوى برشلونة أو المنتخب الأرجنتيني.

وبشأن تأهل الأرجنتين إلى كأس العالم، قال ميسي إن بلوغ المونديال أصبح أصعب بكثير مما كان عليه سابقا، والدليل هو عدم تأهل هولندا وإيطاليا، كما أكد أن "راقصي التانغو" واجهوا صعوبات كبيرة في التصفيات بسبب تغيير عدة مدربين.

رأى البرغوث الأرجنتيني أن رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا كان له الأثر الأكبر على تراجع المستوى الهجومي لبرشلونة، لكنه يعتقد أن الفريق الكتالوني أكثر توازنا على المتسوى الدفاعي والهجومي.