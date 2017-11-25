محمد صلاح يسجل هدفه العاشر في الدوري.. وليفربول يتعادل مع تشيلسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعادل ليفربول مع ضيفه تشيلسي بهدف لمثله، في قمة مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة شهدت تسجيل النجم المصري محمد صلاح هدفه العاشر خلال الموسم الحالي من "البريميرليغ"، في الوقت الذي فاز فيه مانشستر يونايتد على ضيفه برايتون بهدف نظيف.

فعلى أرضية ملعب "أنفيلد رود"، تقدم ليفربول عبر صلاح عند الدقيقة 65، قبل أن يتعادل تشيلسي عبر البديل البرازيلي ، ويليان، بهدف رائع عند الدقيقة 85، لتنتهي المباراة بهدف لمثله بين الفريقين.

وبالهدف الذي سجله في مرمى تشيلسي، وصل الفرعون المصري إلى هدفه العاشر في الدوري خلال الموسم الحالي ليبتعد بصدارة ترتيب الهدافين عن أقرب منافسيه، الإنجليزي هاري كين، بهدف وحيد.

ولم يحتفل صلاح بهدفه، احتراما لفريقه السابق وجماهيره، كما رأى البعض أن النجم المصري لم يحتفل بالهدف لحزنه على الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في شبه جزيرة سيناء المصرية وأودى بحياة مئات الأشخاص.

من جانبه، فاز اليونايتد على برايتون بهدف نظيف، سجله اللاعب الإنجليزي ليويس دنك، عند الدقيقة 66 من عمر اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب "أولد ترافورد".

وبهاتين النتيجتين، وصل ليفربول إلى نقطته رقم 23 في المركز الخامس، في حين حقق تشيلسي نقطته رقم 26، ليحتل المركز الثالث في ترتيب "البريميرليغ"، من جانبه، واصل اليونايتد مطاردة مانشستر سيتي بعد وصوله للنقطة 29 في المركز الثاني.