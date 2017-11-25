ريال مدريد يفوز دون إقناع على ملقا ويقلص الفارق مؤقتا مع برشلونة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب ريال مدريد بصعوبة على ضيفه ملقا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة 13 من دوري الدرجة الأولى الإسباني، لينفرد الريال مؤقتا بالمركز الثالث، ويقلص الفارق مع برشلونة إلى سبع نقاط مع تبقي مباراة للأخير أمام فالنسيا، الأحد.

فعلى أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، تقدم أصحاب الأرض مبكرا عبر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، عند الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل ملقا عبر الأوروغوياني دييغو رولان، عند الدقيقة 18، لكن الفريق الملكي عاد وسجل الهدف الثاني عن طريق البرازيلي كاسيميرو، عند الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني، تعادل الضيوف للمرة الثانية في المباراة عبر الأوروغوياني تشوري كاسترو، عند الدقيقة 58، لكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنقذ "الميرينغي" حين سجل هدفا، بعد أن تابع ركلة جزاء سددها وصدها الحارس، عند الدقيقة 76، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذا الفوز، وصل الريال إلى النقطة 27، ليحتل المركز الثالث على جدول ترتيب "الليغا"، ليصبح على بعد سبع نقاط مؤقتا عن المتصدر برشلونة، الذي سيواجه فالنسيا، الأحد.