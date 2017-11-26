الفنلندي بوتاس يفوز بسباق أبوظبي ويفشل في خطف المركز الثاني في الترتيب العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توج السائق الفنلندي فالتيري بوتاس بجائزة أبوظبي للفورمولا 1، آخر سباقات بطولة العالم، بعد تفوقه على زميله في فريق مرسيدس والمتوج كبطل للموسم الحالي، البريطاني لويس هاميلتون، في سباق شهد تنافسا شرسا بين الثنائي، لكن بوتاس فشل في خطف المركز الثاني من سائق فيراري، الألماني سيباستيان فيتيل، رغم فوزه بالسباق.

فعلى حلبة "مرسى ياس" في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، نجح بوتاس في فرض سيطرته على السباق رغم الملاحقة المتواصلة من قبل هاميلتون الذي اقترب منه في الجولة الـ29 والـ49، لكن السائق الفنلندي نجح في حسم السباق لصالحه في نهاية الأمر.

ورغم الفوز المعنوي الهام لبوتاس في نهاية الموسم الحالي، إلا أنه فشل في خطف المركز الثاني في الترتيب العام من فيتيل، إذ وصل رصيده إلى 305 نقطة، مقابل 317 لفيتيل، و363 لهاميلتون.

وكان هاميلتون قد فاز ببطولة العالم للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعد أن حسم فوزه من سباق المكسيك الذي سبق جائزة أبوظبي.

من جانبه، حل فيتيل ثالثا في سباق أبوظبي وحافظ على مركزه الثاني، ليعكر صفو فريق مرسيدس الذي كان يمني النفس بتحقيق سائقيه للمركزين الأول والثاني خلال الموسم الحالي.