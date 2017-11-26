إيقاف صاحب هدف تأهل السعودية إلى كأس العالم بسبب "سلوك غير رياضي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف فهد المولد، لاعب نادي الاتحاد، ومسجل هدف تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2018 في روسيا، لمباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف ريال سعودي، بسبب سلوكه "غير الرياضي" ضد لاعب نادي النصر في مباراة الفريقين الأخيرة.

ونشر الاتحاد السعودي بيانا يتضمن عقوبة المولد والتي سيتم توقيفه على إثرها لمباراة واحدة في دوري المحترفين السعودي وتغريمه عشرة آلاف ريال سعودي.

وسيتوجب على الجناح السعودي تسديد الغرامة المفروضة عليه في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ إصدار القرار، كما أنه لن يستطيع تقديم استئناف ضده وفقا للمادة 139 في لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي.

وكان فهد المولد قد سجل هدف فوز المنتخب السعودي على نظيره الياباني في آخر جولات المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2018، وهو الهدف الذي حمل الأخضر السعودي إلى المونديال دون خوض ملحق آسيوي.