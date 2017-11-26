مانشستر سيتي يحقق 11 فوزا متتاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نجا مانشستر سيتي بصعوبة من فخ مضيفه الصاعد الجديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، هادرسفيلد تاون، بعد أن فاز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد، ليعيد الفارق بينه وبين ملاحقه، مانشستر يونايتد إلى ثماني نقاط، محققا 11 انتصارا على التوالي خلال الموسم الحالي من "البريميرليغ".

فعلى أرضية ملعب "غالفارم ستاديوم"، تقدم أصحاب الأرض أولا، عبر مدافع السيتي نيكولاس أوتاميندي، عند الدقيقة 46 بهدف سجله بالخطأ في مرمى فريقه.

وفي الشوط الثاني، تعادل النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو لمانشستر سيتي، من ركلة جزاء سجلها عند الدقيقة 47، قبل أن يضيف زميله، الإنجليزي رحيم ستيرلينغ الهدف الثاني، لـ"مواطني مانشستر" عند الدقيقة 84.

وبهذا الفوز، وصل السيتي إلى نقطته رقم 37، ليعيد الفارق مع اليونايتد إلى ثماني نقاط، بعد مضي 13 جولة من الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق رقما مميزا، حين فاز في 11 مواجهة على التوالي في "البريميرليغ"، كما وصل إلى هدفه رقم 42 في الدوري، وهو أكثر من نصف عدد الأهداف التي سجلها الفريق طيلة الـ38 جولة خلال الموسم الماضي، وذلك قبل خمس جولات من نهاية القسم الأول من الموسم.