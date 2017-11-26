نبيل معلول لـCNN: أتمنى التأهل للدور الثاني في المونديال.. ومحمد صلاح لاعب غير عادي

أجرى الحوار: وليد الحسيني

القاهرة، مصر(CNN)-- أعرب مدرب المنتخب التونسي، نبيل معلول، عن أمله في أن يتأهل نسور قرطاج للدور الثاني من كأس العالم 2018 في روسيا، وأن يقود هو تونس في المونديال، خاصة وأنه المدرب العربي الوحيد في المحفل العالمي الأكبر على مستوى منتخبات كرة القدم، في حوار مع CNN بالعربية.

وكان هذا نص الحوار:

لماذا ظهرت هادئا جدا عقب نهاية لقاء ليبيا الأخير وتأكد وصول المنتخب التونسي للمونديال؟

هذا الهدوء كان سببه أنني كنت متخوفا من نتيجة لقاء ليبيا، وهذا الأمر يحدث لي لأول مرة في حياتي الرياضية سواء كلاعب أو كمدرب، لم يحدث أني تخوفت من نتيجة لقاء من قبل فقد كنت أخشى من رد فعل المنتخب الليبي خلال اللقاء، كما أنني كنت متخوفا من الضغوط المفروضة على لاعبي المنتخب التونسي خلال اللقاء الأخير في تصفيات كأس العالم.

هل يعاني المنتخب التونسي من مشكلة في مركز حراسة المرمى؟

غير صحيح أن المنتخب يعاني من مشكلة في حراسة المرمى، فلدينا أربعة حراس جميعهم على مستوى عال، وأثق فيهم جميعا.

هل انتهيت من وضع برنامج إعداد المنتخب التونسي للمونديال؟

سأسافر لروسيا لحضور مراسم إجراء قرعة كأس العالم، وبعد ذلك سأختار أحد ثلاثة أماكن أمامي لتنظيم معسكر إعداد للمنتخب قبل مونديال روسيا، وسيكون هذا المعسكر في نهاية شهر مايو/أيار أو بداية شهر يونيو/حزيران، لكن سيكون هناك معسكر للاعبين المحليين لمدة 18 يوما في نهاية شهر ديسمبر/كانون أول المقبل، يتخلله لقاء ودي.

كم مباراة إعدادية سيخوض المنتخب قبل المونديال؟

المنتخب التونسي سيلعب خمس مباريات ودية قبل كأس العالم، منهم مباراتين في شهر مارس/أذار المقبل، وثلاثة مباريات قبل انطلاق المونديال مباشرة، وسنحدد المنتخبات التي سنواجهها في مرحلة مقبلة.

ما صحة الفيديو الموجود لك تطلب فيه رفع الحصار المفروض على قطر؟

لا أريد أن أتحدث في أي أمر بعيد عن الرياضة.

هل يكمن سبب وصول أربعة منتخبات عربية لنهائيات كأس العالم في التطور الذي تشهده الكرة العربية أم أن الظروف خدمتهم؟

علينا أن نفرح بوصول أربعة منتخبات عربية، لكن هذا الوصول ليس بسبب تطور الكرة العربية بقدر ما هو تقهقر وتراجع ملحوظ في مستوى بعض المنتخبات الأفريقية الكبيرة مثل الكاميرون وغانا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، وهذا كان وراء تأهل أربعة منتخبات عربية لنهائيات مونديال روسيا 2018.

كونك المدرب العربي الوحيد في مونديال روسيا هل يضع عليك هذا الأمر ضغوطا أم يجعلك تفتخر بنفسك؟

أدعو الله أن يوفقني لأشرف المدرب العربي وأمثله بشكل طيب، وأتمنى أن أنجح في المرور للدور الثاني من المونديال مع المنتخب التونسي، وعندما يكون المدرب في قلب الحدث لا يفكر سوى في تقديم عمل جيد يشرف كل المدربين العرب.

كيف ترى غياب المنتخب الإيطالي عن كأس العالم؟

غياب المنتخب الإيطالي يعتبر زلزالا كرويا بكل معنى الكلمة لأنه لأول مرة منذ 60 عاما، لا نشاهد منتخب إيطاليا في كأس العالم، لأننا تعودنا على تواجد منتخب إيطاليا في البطولات الكبرى ويمتعنا.

من هو أفضل لاعب في أفريقيا هذا العام؟

لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، محمد صلاح، هو أفضل لاعب في أفريقيا هذا العام وأتمنى أن يحصل على اللقب، أنا كمحلل كروي وكمدرب منبهر بالمستوى الذي يقدمه صلاح هذا العام في الدوري الإنجليزي، خاصة بعد تجربته الأولى مع فريق تشيلسي.

برأيك لماذا تطور مستوى صلاح هذا العام؟

لابد أن يشعر لاعب كرة القدم بالراحة ليقدم أفضل مستوياته، وحينما يشعر اللاعب بالراحة مع مدربه وبالثقة به يعطي أفضل ما لديه، وهذا ما قام به سباليتي مع صلاح في روما الموسم الماضي، ويورغن كلوب في ليفربول هذا الموسم ، صلاح فرض نفسه ومدربه كلوب أعطاه قيمة كبيرة، أمكانيات صلاح معروفه من قبل، فهو موهوب وغير عادي، لكن ثقة مدربه جعلته يخرج أفضل ما لديه.