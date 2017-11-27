برشلونة وفالنسيا يتعادلان في مباراة مثيرة.. وقرارات الحكم تثير الجدل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خطف برشلونة نقطة ثمينة من مضيفه فالنسيا، حين تعادل معه بهدف لمثله، في مباراة شهدت إثارة كبرى ومستوى تحكيمي مثير للجدل، وذلك ضمن مباريات الجولة 13 من دوري الدرجة الأولى الإسباني، ليبقى الفريق الكتالوني دون هزيمة في الموسم الحالي من "الليغا".

فعلى أرضية ملعب "ميستايا"، سيطر برشلونة على مجريات الشوط الأول وخلق العديد من الفرص، وسجل أحدها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن الحكم ألغى الهدف رغم دخول الكرة بكامل محيطها في مرمى فالنسيا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، انقلبت الموازين، وقام فالنسيا بتشكيل ضغط عال على برشلونة وخطف كرة سجلها اللاعب الإسباني رودريغو مورينو، عند الدقيقة 60، شن فالنسيا هجمات أخرى خطرة على مرمى برشلونة وطالب لاعبوه بركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسبها.

بالمقابل، أجرى المدرب الإسباني للفريق الكتالوني، إيرنيستو فالفيردي، عدة تبديلات من أجل تعديل النتيجة، لكن الحل كان عند ميسي الذي صنع هدفا مميزا للظهير الإسباني الأيسر جوردي ألبا، عند الدقيقة 83، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد برشلونة إلى 35 نقطة مقابل 31 لفالنسيا، في حين يأتي ريال مدريد ثالثا برصيد 27 نقطة وأتلتيكو مدريد رابعا بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف.

ومن المتوقع أن تثير هذه المباراة الكثير من الجدل حول مستوى التحكيم الإسباني، وضرورة تطبيق تقنية الفيديو المساعد للحكم VAR ابتداء من الموسم المقبل.

يذكر أن، برشلونة يبقى الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لخسارة خلال الموسم الحالي في الدوري الإسباني، إذ تعادل في مباراتين وفاز في 11 مواجهة.