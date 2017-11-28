في الذكرى السنوية للحادثة المروعة.. أبرز اللقطات العاطفية بعد سقوط طائرة شابكوينسي
أبرز اللقطات المؤثرة بعد سقوط طائرة شابكوينسي
رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و46 دقيقة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار سقوط طائرة فريق شابكوينسي البرازيلي في كولومبيا، حين كان لاعبو النادي يتوجهون لخوض مباراة نهائي بطولة "Sudamericana" أمام أتلتيكو ناسيونال الكولومبي عام في 28 نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2016، نستعرض لكم أبرز اللحظات العاطفية بعد هذه الحادثة التي أودت بحياة 71 شخصا.
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