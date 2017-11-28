الاتحاد الآسيوي يطالب السعودية والإمارات وقطر بإصدار تأشيرات خاصة لفرق كرة القدم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاتحادات الأعضاء بالتواصل مع حكوماتها لتوفير تأشيرات دخول خاصة بفرق كرة القدم، وذلك من أجل تحييد التوترات السياسية عن مباريات دوري أبطال آسيا، وذلك عبر تجنب اللعب على أراض محايدة بين الفرق السعودية والإماراتية من جهة، والقطرية من جهة أخرى.

ونشر الاتحاد الآسيوي بيانا جاء فيه "لقد قررنا أن نبقي على نظام مباريات الذهاب والإياب في بطولة دوري أبطال آسيا لعام 2018 بشكل طبيعي وأن نلتزم بأنظمة المسابقة بشأن تنظيم مباريات الأندية الإماراتية والسعودية مع نظيرتها القطرية".

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، إن "الاتحاد الآسيوي سيشدد على القيام بإجراءات شفافة وعادلة، مع أخذ وجهات نظر جميع الاتحادات الآسيوية بعين الاعتبار".

وفي سياق منفصل، قرر الاتحاد الآسيوي دعم مطالب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بمنع الأندية والمنتخبات الإسرائيلية من اللعب على الأراضي المتنازع عليها، إذ سيقوم الفلسطينيون بطرح مطلبهم أمام محكمة التحكيم الرياضي في شهر يناير/كانون ثاني المقبل.

ورفض الكيان الأكبر على مستوى كرة القدم الآسيوية، التدخل الحكومي في الرياضة، والذي تم بسببه إيقاف الاتحادين الكويتي والباكستاني.