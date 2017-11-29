عمر خريبين أول سوري يفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توج النجم السوري عمر خريبين بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2017، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها لاعب سوري الجائزة الفردية الأهم على مستوى القارة الآسيوية، وذلك بعد أن تنافس مع النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن، واللاعب الصيني وو لي.

وتربع خريبين على عرش ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2016/2017، ووصل مع الهلال السعودي إلى نهائي البطولة، كما ساهم في وصول منتخب بلاده إلى الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2018 للمرة الثانية في تاريخه.

وتوجت اللاعبة الأسترالية سامانثا كير بجائزة أفضل لاعبة آسيوية، وفاز اللاعب الإيراني علي حسن زادي بجائزد أفضل لاعب كرة القدم للصالات.

وتوج المدرب الياباني لنداي أراو ريدز، المتوج مؤخرا بلقب دوري أبطال آسبا، تاكافومي هوري، كما فازت مواطنته أساكو داكاكورا بجائزة أفضل مدربة لعام 2017