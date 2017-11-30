محمد صلاح يوجه طلبا لأبوتريكة قبل قرعة كأس العالم والأخير يستجيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يشارك النجم المصري السابق والمحلل الرياضي الحالي، محمد أبوتريكة، في سحب قرعة كأس العالم 2018، والتي ستقام في قصر الكرملين بروسيا، الجمعة، الأمر الذي دفع نجم الكرة المصرية ولاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، لممازحة أبوتريكة طالبا منه أن يختار منتخبات سهلة لمصر في مجموعتها بالمونديال، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر".

وغرد صلاح لتريكة قائلا: "شد حيلك معانا في القرعة يا تاريخ.. بلاش تدوس علينا جامد كفاية الكابتن مجدي زمانه بيصلي من أسبوع علشان ربنا يكرمنا بمجموعة زي الفل".

ليرد عليه تريكة قائلا: "مصر، روسيا، بيرو، بنما، حلو كدة"، في إشارة إلى أنه يتمنى أن يقع المنتخب المصري في مجموعة سهلة نسبيا كهذه في المونديال.

وتنتظر الجماهير العربية سحب قرعة المحفل العالمي، الجمعة، لمعرفة المنتخبات التي ستنافس الفرق العربية الأربعة، مصر والمغرب وتونس والسعودية، في دور المجموعات.

يذكر أن صلاح كان قد سجل ثنائية مع ليفربول في المباراة التي فاز فيها فريقه على ستوك سيتي، الأربعاء، ليصل إلى هدفه رقم 12 ويواصل تصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي.