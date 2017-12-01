تابعوا تغطيتنا المباشرة لقرعة كأس العالم 2018 في روسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يشهد قصر الكرملين في العاصمة الروسية، موسكو، حفل سحب قرعة بطولة كأس العالم 2018، والتي ستقام في روسيا الصيف المقبل، بمشاركة أربعة منتخبات عربية للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

هذه هي الأوعية الأربعة

وصول النجوم إلى قصر الكرملين في موسكو