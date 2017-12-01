من هو الرئيس الجديد للنادي الأهلي.. محمود الخطيب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—فاز نجم كرة القدم المصرية السابق، محمود الخطيب، برئاسة النادي الأهلي، الخميس، بعد تفوقه على منافسه والرئيس السابق للنادي، محمود الطاهر، حاصدا 20956 صوتا مقابل 13182 صوتا لمنافسه، وفقا لما أعلنته اللجنة القضائية المشرفة على انتخابت النادي، فمن هو محمود الخطيب؟

ولادته ونشأته

ولد "بيبو" في قرية تسمى قرقيرة، تتبع لمحافظة الدقهلية، في 30 أكتوبر/تشرين أول من عام 1954، اينتقل بعد ذلك مع عائلته إلى العاصمة، القاهرة، حيث بدأ يمارس كرة القدم لتبرز موهبته الكروية بعد ذلك.

مسيرته الكروية

انضم الخطيب إلى نادي النصر المصري، ليبرز بعد ذلك كلاعب ناشئ ويلفت الأنظار له في بطولات المدارس، قبل أن ينتقل إلى الأهلي وهو بعمر الـ16 عاما، ليلعب مع فريق الـ18 عاما ويبدأ نجمه بالسطوع.

لعب "بيبو" مباراته الأولى مع الفريق الأول للأهلي أمام نادي البلاستيك عام 1972، وسجل هدفه الرسمي الأول مع المارد الأحمر لتتوالى الأهداف بعد ذلك ويسجل 108 أهداف في 199 مباراة لعبها مع الأهلي في الدوري المصري.

لم تقتصر أهداف الخطيب على الدوري المحلي، بل سجل تسعة أهداف في كأس مصر و36 هدفا في البطولات الأفريقية التي خاضها مع الأهلي.

أما دوليا، فلعب "بيبو" 54 مباراة مع المنتخب المصري، وسجل خلالها 24 هدفا، محتلا المركز العاشر في هدافي المنتخب المصري عبر التاريخ بالتساوي مع جمال عبد الحميد.

اعتزل الخطيب في 1 ديسمبر/كانون أول في عام 1988، وحضر عدد هائل من الجماهير المصرية إلى ملعب القاهرة لوداع نجمهم الأول في ذلك الحين.

الإنجازات

حقق بيبو لقب الدوري المصري في عشر مناسبات، كما فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 1982 وفي عام 1987، بالإضافة إلى فوزه بلقب كأس أمم أفريقيا عام 1986 مع المنتخب المصري.