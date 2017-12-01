قرعة كأس العالم: السعودية ومصر في مجموعة واحدة.. والمغرب وتونس في مهمة صعبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوقعت قرعة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في قصر الكرملين في العاصمة الروسية، موسكو، المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب نظيره المصري ومنتخبي روسيا والأوروغواي، في حين وقع المغرب في المجموعة الثانية إلى جانب إسبانيا والبرتغال وإيرنن، وجاءت تونس في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وإنجلترا وبنما.

وسيلعب المنتخب السعودي المباراة الافتتاحية أمام روسيا، في أولى مباريات البطولة، ليكون الأخضر أول منتخب عربي يخوض المباراة الافتتاحية لكأس العالم، وستلعب السعودية أمام مصر في المباراة الأخيرة في المجموعة.

ترتيب المجموعة الأولى: روسيا- السعودية- مصر- وأوروغواي

من جانبه، وقع المنتخب المغربي في مجموعة الموت، إلى جانب إسبانيا والبرتغال وإيران، إذ سيلعب المغرب مباراته الأولى مع إيران ثم مع البرتغال وبعدها إسبانيا.

ترتيب المجموعة الثانية: البرتغال- إسبانيا- المغرب- إيران

أما تونس، فوقعت في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وإنجلترا وبنما، إذ ستلعب تونس في الافتتاح مع إنجلترا قبل أن تواجه بلجيكا وبنما.

ترتيب المجموعة السابعة: بلجيكا- بنما- تونس- إنجلترا

وضمت المجموعة الثالثة كل من فرنسا وأستراليا وبيرو والدنمارك، في حين جاء في المجموعة الرابعة كل من الأرجنتين وآيسلندا وكرواتيا ونيجيريا، وسيلعب المنتخب البرازيلي في المجموعة الخامسة إلى جانب سويسرا وكوستاريكا وصربيا.

أما المجموعة السادسة، فستضم ألمانيا والمكسيك والسويد وكوريا الجنوبية، في حين سيلعب المنتخب البولندي إلى جانب السنغال وكولمبيا واليابان في المجموعة الثامنة