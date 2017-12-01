كل ما تحتاج لمعرفته عن قرعة كأس العالم 2018 في روسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، قرعة كأس العالم 2018، والتي ستقام الجمعة، في قصر الكرملين، في العاصمة الروسية، موسكو، بمشاركة 32 دولة، وبحضور نخبة من نجوم كرة القدم، نستعرض لكم أبرز المعلومات التي يجب معرفتها قبل هذه القرعة.

توزيع الفرق

قسمت الفرق الـ32 التي تأهلت للمونديال على أربعة أوعية، سيضم الوعاء الأول، الفرق السبعة الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لشهر أكتوبر/تشرين أول الماضي، بالإضافة إلى منتخب البلد المستضيف، روسيا.

ما يعني أن الوعاء الأول سيضم كل من ألمانيا والبرازيل والبرتغال والأرجنتين وبلجيكا وبولندا وفرنسا، ومن المفارقات أن روسيا جاءت في هذا الوعاء رغم احتلالها المركز 65 على العالم، وهو أقل تصنيف للمنتخبات المتأهلة للمونديال.

أما الوعاء الثاني فسيضم إسبانيا وبيرو وسويسرا وإنجلترا وكولومبيا والمكسيك والأوروغواي وكرواتيا، في حين ستأتي منتخبات الدنمارك وآيسلندا وكوستاريكا والسويد وتونس ومصر والسنغال وإيران، ومنتخبات صربيا ونيجيريا وأستراليا واليابان والمغرب وبنما وكوريا الجنوبية والسعودية.

وسيتم توزيع الفرق الـ32 على ثماني مجموعات، ستضم كل منها أربعة فرق، على ألا يقع منتخبان من نفس القارة في نفس المجموعة، باستثناء الفرق الأوروبية، ولكن لا يمكن أن يقع ثلاثة فرق أوروبية في نفس المجموعة.

من سيقدم الحفل ومن سيحضره

سيقدم نجم الكرة الإنجليزية غاري لينكر، والصحافية الروسية ماريا كوماندنايا، كما سيحض ثمانية نجوم سيمثلون الدول المتوجة باللقب، إذ سيحضر الإسباني كارليس بويول والبرازيلي كافو والأرجنتيني دييغو مارادونا والإيطالي فابيو كانافارو، والإنجليزي غوردون بانكس، والفرنسي لوران بلان، والأوروغوياني دييغو فورلان والألماني ميروسلاف كلوزة.

عربيا، سيشارك النجم المصري السابق للكرة المصرية محمد أبوتريكة في القرعة، كما ستمثل البعثات العربية اتحاداتها الأربعة في الحفل.

مجموعة الموت؟

يرى البعض أن أقوى مجموعة قد يشهدها المونديال هي تلك التي قد تضم أحد الفرق الكبرى في الوعاء الأول مع إسبانيا أو إنجلترا من الوعاء الثاني بالإضافة إلى السويد أو الدنمارك أو السنغال من الوعاء الثالث إلى جانب نيجيريا أو صربيا من المستوى الرابع.

أمنيات العرب

تنقسم الجماهير العربية بين من يتمنى أن تقع منتخبات مصر والمغرب وتونس والسعودية في مجموعات سهلة نسبيا من أجل الوصول إلى دور الـ16، وبين من يتمنى أن تلاقي المنتخبات العربية، فرقا كبرى من أجل إثبات الذات والاستفادة من الاحتكاك بلاعبين على مستوى عال.

التوقيت

سينطلق حفل قرعة كأس العالم 2018 عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش.