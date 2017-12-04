أحمد فتحي لـ CNN: مباراتنا مع السعودية حساسة وإذا كانت أوروغواي تمتلك كافاني وسواريز فنحن لدينا صلاح

أجرى الحوار: وليد الحسيني

القاهرة، مصر (CNN) -- رفض مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي، أحمد فتحي، التقليل من قيمة المجموعة الأولى التي وقع فيها منتخب الفراعنة في مونديال روسيا 2018، لافتا إلى أن المنتخبات الأربعة تمتلك حظوظا بالتأهل للدور الثاني، وهو ما يصعب من مهمة كل المنتخبات.

وكان هذا نص الحوار:

ما رأيك في مجموعة منتخب مصر بكأس العالم 2018؟

لا توجد مجموعة سهلة أو صعبة في كرة القدم، وقعنا مع البلد المنظم، روسيا، وسيجد المنتخب الروسي مساندة جماهيرية كبيرة، كما أن منتخب أوروغواي من المنتخبات القوية ومواجهة منتخب مصر مع المنتخب السعودي ستكون حساسة نظرا للمنافسة المعروفة بين المنتخبين منذ سنوات طويلة، في النهاية كل المباريات ستكون سهلة وصعبة في نفس الوقت.

بما تفسر سعادة منتخبات المجموعة الأولى بالقرعة؟

سعادة المنتخبات الأربعة بالقرعة سيصعب المجموعة، لأن هذا معناه أن كل المنتخبات تتمسك بأمل التأهل للدور الثاني، أما لو كان في المجموعة منتخب من المنتخبات الكبيرة والقوية مثل البرازيل أو ألمانيا والأرجنتين، فكان سيكون هناك فريق ضمن التأهل بنسبة كبيرة والمنتخبات الثلاثة المتبقية ستتنافس على البطاقة الثانية، أما وضع المجموعة الأولى فهو صعب، لأن كل المنتخبات تطمع بالتأهل.

كيف ترى سعادة الجهاز الفني لمنتخب مصر بالمجموعة التي وقع فيها؟

أنا دائما أشعر بالخوف من أي مباراة بصرف النظر عن المنافس، وهو خوف حميد لأنه يحفزني للمباريات، كما أنني متفائل بطبعي، وسعادة الجهاز الفني بالمجموعة التي وقع فيها منتخب مصر هو أمر يعود لطبيعة كل شخص، كما أن الجهاز يبدى هذه السعادة كنوع من الثقة في الفريق.

هل ترى أن طريقة لعب المنتخب تضع ظغوطا على خط الدفاع؟

لا أحبذ الكلام عن طريقة لعب المنتخب لأن ذلك من اختصاص المدير الفني فقط، لكن كل الفريق ملتزم بتعليمات هيكتور كوبر، كما أن طريقة لعب المنتخب لا تعتمد على الدفاع فقط كما يتصور البعض، فكل لاعبي منتخب مصر يؤدون الأدوار الدفاعية والهجومية التي يطلبها الجهاز الفني.

هل تتوقع أن تتغير طريقة لعب الفراعنة في المونديال كما قال المدير الفني مؤخرا؟

لدينا مدير فني كبير نلتزم بخطته، وبالتالي ليس لي توقع ما إذا كان الجهاز الفني سيغير طريقته في المونديال من عدمه، أنا لاعب ألتزم بتعليمات المدير الفني، وفي النهاية الطريقة التي سيلعب بها المنتخب في المونديال ستخضع لوجهة نظر المدير الفني وسنلتزم بها.

هل تقلق مواجهة سواريز وكافاني منتخب مصر؟

لما القلق؟ إذا كان يلعب مع منتخب أوروغواي أديسون كافاني ولويس سواريز، فنحن لدينا نجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، ولاعب فريق أرسنال الإنجليزي، محمد النني ورمضان صبحي، لاعب فريق ستوك سيتي الإنجليزي، وبالتالي فلدينا لاعبين على مستوى احترافي عال، كما أن المنتخب الذي يلعب في كأس العالم يضم نجوما كبار، فلا قلق من وجود نجوم في بقية المنتخبات.