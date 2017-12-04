بعد هدف حارس بينفينتو على ميلان.. شاهد أجمل أهداف حراس المرمى عبر التاريخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سجل حارس نادي بينفينتو الصاعد حديثا إلى الدوري الإيطالي، أنتونيو برينولي، هدفا نادرا في مرمى ميلان ، الأحد، وفي الوقت القاتل من عمر اللقاء ليمنح فريقه أول نقطة له في تاريخ "الكالتشيو" ويصبح هدفه حديث الصحافة الإيطالية والأوروبية، نستعرض لكم أبرز الأهداف التي سجلها حراس المرمى عبر تاريخ كرة القدم.

هدف الحارس الأمريكي تيم هوارد في مرمى بولتون الإنجليزي

هدف للحارس الدنماركي بيتر شمايكل مع مانشستر يونايتد

هدف للحارس السويسري ماروين هيتز

هدف الحارس البرغوياني شيلافيرت على الأرجنتين

هدف حارس بينيفينتو على ميلان