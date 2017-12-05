الجزيرة يسعى لإسعاد الجماهير الإماراتية في أولى مشاركاته بكأس العالم للأندية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستعد نادي الجزيرة الإماراتي لخوض مباراته الأولى في كأس العالم للأندية حين يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الأربعاء، بافتتاح المحفل العالمي الذي ستستضيفه الإمارات بين السادس والـ16 من ديسمبر/كانون أول الجاري، فهل سيحقق "فخر أبوظبي" الانتصار الأول له في المونديال؟

مسرح الحدث

سيحتضن ملعب الشيخ هزاع بن زايد في مدينة العين، المباراة الافتتاحية للبطولة، وهو اللقاء الذي تتمنى الجماهير الإماراتية أن يشهد أول انتصار للجزيرة في تاريخ البطولة.

ثالث فريق أماراتي يشارك في البطولة

سيكون الجزيرة ثالث فريق إماراتي يسجل اسمه في سجل المشاركين في مونديال الأندية، بعد الوحدة والأهلي (شباب الأهلي دبي حاليا)، وذلك في ثالث مرة تستضيف فيها الإمارات هذه المسابقة.

لماذا الجزيرة؟

يشارك فريق من البلد المستضيف في بطولة العالم للأندية في كل نسخة، وقد حجز الجزيرة مقعده في النسخة الحالية بعد أن توج بلقب الدوري الإماراتي خلال الموسم الماضي، لذلك سيكون هو ممثل الإمارات في المحفل العالمي.

المشاركون

ستتنافس سبعة أندية على لقب النسخة رقم 14 من كأس العالم للأندية، وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى الوداد البيضاوي المغربي وأوكلاند سيتي وأوراوا ريدز دايموند الياباني وباتشوكا المكسيكي وغريميو البرازيلي والجزيرة.

ويشارك أبطال بطولة دوري الأبطال في القارات الست، في مونديال الأندية، لذلك حجز الوداد مقعده بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا وريال مدريد بطل أبطال أوروبا، وغريميو بطل كأس ليبرتادوريس، وباتشوكا بطل أمريكا الشمالية وأوكلاند عن قارة أوقيانوسيا وأوراوا حامل لقب دوري أبطال آسيا، إلى جانب الفريق المضيف.

من سيواجه الجزيرة في حال فوزه

سيواجه "فخر أبوظبي" نظيره أوراوا، في حال تخطيه للفريق النيوزيلندي، ثم سيلعب مع ريال مدريد في الدور نصف النهائي، في حال فوزه على الفريق الياباني.

توقيت المباراة

ستنطلق المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية، الأربعاء، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش.