أجمل صور نسختي 2009 و2010 من كأس العالم للأندية في الإمارات
أجمل صور نسختي 2009 و2010 من مونديال الأندية
رياضة
آخر تحديث الثلاثاء, 05 ديسمبر/كانون الأول 2017; 09:47 (GMT +0400).
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تستضيف الإمارات النسخة الـ14 من بطولة كأس العالم للأندية، للمرة الثالثة في تاريخها، بعد نسختي عام 2009 و2010، نستعرض لكم أبرز الصور من هاتين النسختين من مونديال الأندية.
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