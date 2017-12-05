دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تستضيف الإمارات النسخة الـ14 من بطولة كأس العالم للأندية، للمرة الثالثة في تاريخها، بعد نسختي عام 2009 و2010، نستعرض لكم أبرز الصور من هاتين النسختين من مونديال الأندية.