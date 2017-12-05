دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سطع اسم النجم المصري محمد صلاح في سماء أوروبا خلال الموسم الحالي بعد تألقه مع نادي ليفربول الإنجليزي وتربعه على عرش هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أحد أكثر اللاعبين جذبا للاهتمام في الساحة الأوروبية، ولم يتغير مستوى صلاح الكروي فحسب منذ بداية مشواره الأوروبي عام 2012 وحتى الآن، بل تغير شكله أيضا، نستعرض صورا للنجم المصري بين عامي 2011 و2017 تظهر تغير شكله.