اللجنة الأولمبية تجبر روسيا على المشاركة تحت "العلم الأولمبي" في ألعاب بيونغتشانغ الشتوية

منع روسيا من المشاركة بالألعاب الشتوية 2018

رياضة
آخر تحديث الأربعاء, 06 ديسمبر/كانون الأول 2017; 12:11 (GMT +0400).
الألعاب الأولمبيةروسيارياضةكوريا الجنوبية
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اللجنة الأولمبية تجبر روسيا على المشاركة تحت "العلم الأولمبي" في ألعاب بيونغتشانغ الشتوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قررت اللجنة الأولمبية الدولية منع الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية والتي ستستضيفها محافظة بيونغ شانغ في كوريا الجنوبية، تحت العلم الروسي، وذلك بسبب سقوطهم باختبارات المنشطات، لكنها سمحت للرياضيين الذين نجحوا في فحوصات كشف المنشطات بالمشاركة تحت الراية الأولمبية.

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وأكدت اللجنة أن "الرياضيين الروس المدعوين لخوض الألعاب الأولمبية في المنافسات الفردية والجماعية، سيشاركون تحت مسمى "رياضيون أولمبيون من روسيا" وتحت العلم الأولمبي، كما سيعزف النشيد الأولمبي في أي منافسة يخوضونها".

وكانت اللجنة الأولمبية قد اتهمت عددا من الرياضيين الروس بتعاطي المنشطات الأمر الذي أدى لإيقافهم ومنعهم من المشاركة في المحافل الدولية.

يذكر أن موسكو كانت قد هددت في وقت سابق، بمقاطعة الألعاب الشتوية التي ستقام في فبراير/شباط المقبل في حال منع الرياضيين الروس من المشاركة تحت علم بلادهم. 

الألعاب الأولمبيةروسيارياضةكوريا الجنوبية
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