قرعة دوري أبطال آسيا.. مواجهات قوية بين الأندية السعودية والإماراتية مع فرق إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أسفرت قرعة نسخة موسم 2017/2018 من دوري أبطال آسيا، عن مواجهات عدة بين الأندية السعودية والإماراتية مع نظيرتها الإيرانية، إذ وقع الأهلي السعودي والجزيرة الإماراتي مع تراكتور تبريز الإيراني، في حين جاء الهلال في نفس مجموعة الاستقلال الإيراني، وسيلعب الوصل الإماراتي مع بريسبوليس الإيراني.

وجاء الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب الجزيرة والفريق الإيراني بالإضافة إلى أخد المتأهلين من الدور التمهيدي للبطولة.

من جانبه، وقع وصيف النسخة الماضية والزعيم السعودي، الهلال، في المجموعة الرابعة إلى جانب استقلال طهران الإيراني والريان القطري بالإضافة إلى أحد المتأهلين من الدور التمهيدي.

أما المجموعة الثالثة، فضمت الوصل الإماراتي وبريسبوليس الإيراني، إلى جانب السد القطري، وأحد المتأهلين من الدور التمهيدي.

ووقع الوحدة الإماراتي في المجموعة الثانية إلى جانب الدحيل القطري ولوكوموتيف طشقند الأوزبكي وأحد المتأهلين من التصفيات المؤهلة.

وسيلعب الفيصلي الأردني والعين الإماراتي والغرافة القطري وناساف الأوزبكي والمالكية البحريني وفريق آيزول الهندي في الدور التمهيدي لغرب القارة.

أما في مجموعات شرق آسيا، فضمت المجموعة الأولى كل من جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي وكيتشي من هونغ كونغ إلى جانب فريقين سيتأهلان من الأدوار التمهيدية.

وجاء كاوزاكي الياباني وأولسان الكوري الجنوبي وملبورن الأسترالي وأحد الفرق المتأهلة من الدور التمهيدي في المجموعة الثانية.

وأوقعت القرعة، فريق غوانغزو الصيني مع جيجو يونايتد الكوري وبوريرام التايلاندي إلى جانب فريق ياباني لم يحدد بعد.

وجاء فريق شنغهاي الصيني في المجموعة الرابعة إلى جانب سيدني الأسترالي وكاشيما الياباني وأحد المتأهلين من الأدوار التمهيدية.