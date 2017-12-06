الجزيرة يصنع التاريخ ويحقق فوزه الأول في كأس العالم للأندية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب الجزيرة الإماراتي على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدف نظيف، بافتتاح كأس العالم للأندية والذي أقيم في مدينة العين الإماراتية، ليحقق الفريق الملقب بـ"فخر أبوظبي" فوزه التاريخي الأول في البطولة العالمية.

انطلقت المباراة بحضور جماهيري دون التوقعات في ملعب هزاع بن زليد، واتسم أداء الفريقين بالحذر، إذ كان كل منهما يبحث عن ثغرة في دفاعات خصمه لكن عقدة الشباك لم تحل حتى الدقيقة 38 عبر اللاعب البرازيلي للجزيرة رومارينيو.

انتهى الشوط الأول بتقدم الجزيرة بهدف اللاعب البرازيلي، الذي كان أول هدف في النسخة الحالية من البطولة، وأول أهداف "فخر أبوظبي" في مشاركته الأولى بكأس العالم للأندية.

بدأ أوكلاند سيتي مهاجما في الشوط الثاني، لكن تألق الحارس الإماراتي المخضرم، علي خصيف، وثبات دفاع الجزيرة حال دون تسجيله لهدف، لتنتهي المباراة بنفس نتيجة الشوط الأول.

يذكر أن "فحر أبوظبي" سيواجه نظيره أراوا ريدز الياباني في الدور المقبل من البطولة، وسيضرب موعدا مع ريال مدريد، في حال فوزه على بطل آسيا، في الوقت الذي ودع فيه الفريق النيوزيلندي البطولة.