بايرن يكتسح باريس سان جيرمان.. وأتلتيكو مدريد يودع دوري الأبطال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فاز بايرن ميونخ على ضيفه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، لكنه لم ينجح بخطف الصدارة من خصمه الذي اعتلى قمة المجموعة بقارق الأهداف، في الوقت الذي حجز فيه مانشستر يونايتد مقعده في دور الـ16 بعد فوزه على سيسكا موسكو الروسي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في حين ودع أتلتيكو مدريد البطولة، وتأهل كل من يوفنتوس وروما الإيطاليين، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال اوروبا.

البايرن ينتقم من سان جيرمان

نجح البايرن في تسجيل ثلاثة أهداف في مرمى باريس سان جيرمان، وهو نفس الأمر الذي حدث في مباراة الذهاب بين الفريقين، حين فاز الفريق الباريسي بثلاثية نظيفة.

وبهذه النتيجة، تصدر أمراء باريس المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، وهو نفس رصيد الفريق الألماني، لكن أبناء العاصمة الفرنسية احتلوا الصدارة بفارق الأهداف.

اليونايتد ينجز المهمة

حافظ اليونايتد على نتائجه الإيجابية في الأسبوعين الأخيرين، بعد فوزه على سيسكا موسكو الروسي، بهدفين مقابل هدف وحيد، ليعبر إلى الدور المقبل.

وتصدر الشياطين الحمر المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، مقابل 12 نقطة لبازل السويسري، الذي حجز مقعده في الدور المقبل كذلك.

أتلتيكو يودع وروما يتأهل

ودع أتلتيكو مدريد دوري أبطال أوروبا، ليشارك في الدوري الأوروبي، بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة، ليغادر وصيف الموسم الماضي النسخة الحالية من دور المجموعات، وذلك إثر تعادله مع تشيلسي بهدف لمثله، ووصوله للنقطة السابعة فقط.

من جانبه، حقق روما فوزا هاما على كراباغ الأذربيجاني بهدف نظيف، ليصل إلى نقطته رقم 11، محتلا المركز الثاني في المجموعة متخلفا بفارق الأهداف عن تشيلسي.

برشلونة يتفوق ويوفنتوس يتأهل

حجز يوفنتوس مكانه في الدور المقبل من البطولة، بعد أن فاز على أولمبياكوس اليوناني بهدفين نظيفين، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

من جانبه، استعاد برشلونة نغمة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين في الدوري الإسباني، بفوزه على سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدفين نظيفين، ليحافظ على صدارته للمجموعة.