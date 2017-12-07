بعد رفع الحظر عن الكويت.. شاهد أجمل أهداف "الأزرق" عبر التاريخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع الحظر عن الكرة الكويتية بعد إيقاف دام لأكثر من عامين، وهو الأمر الذي أكده رئيس "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، في تسجيل ظهر فيه على مواقع التواصل الاجتماعي مع وزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد الروضان، نستعرض لكم أجمل أهداف نجوم المنتخب الكويتي عبر التاريخ.

هدف النجم فيصل الدخيل في كأس العالم 1982 على تشيكوسلوفاكيا

أهداف الكويت الثلاثة أمام كوريا الجنوبية في نهائي كأس آسيا 1980

هدف عبد العزيز العنبري على العراق في نهائي كأس الخليج 1976

هدف وليد علي على السعودية في نهائي كأس الخليج 2010

هدف فهد العنزي على العراق في كأس الخليج 2014