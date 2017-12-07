ليونيل ميسي: أهتم بتحقيق الألقاب الجماعية.. وقرار جلوسي على دكة البدلاء صائب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن الألقاب الجماعية أكثر أهمية بالنسبة له من الفردية، ولفت إلى أنه يواجه صعوبة في تقبل البقاء على دكة البدلاء في بعض المباريات لكنه يعلم أن الأمر يصب في مصلحته ومصلحة الفريق بسبب تقدمه في السن، وذلك في مقابلة أجراها مع قناة "TYC Sports" الأرجنتينية.

وقال ميسي "أهتم دائما بتحقيق الألقاب، وخصوصا الجماعية منها، لقد كان شعورا رائعا بأن أحقق البطولات التي توجت بها حتى الآن، بالأخص تلك التي حققتها في بداية مشواري".

وأشار ليو إلى أنه يعطي أهمية أقل للألقاب الفردية وأكد أنه يطمح إلى تحقيق لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع برشلونة، بالإضافة إلى التتويج بلقب كأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني.

وأضاف البرغوث الأرجنتيني "من الجميل أن تحقق الإنجازات وأن تعرف أنك حققتها، لكن ذلك لن يدوم، فسيأتي شخص ما ويحطم أرقامك".

وعن جلوسه على دكة البدلاء قال ميسي "أعلم أن السنة طويلة، وأن هناك أوقات خلال الموسم أصعب من غيرها، والوقت يمر سريعا وأنا أكبر بالسن، فعندما كنت صغيرا لم يكن جسدي يشتكي، أما الآن فأنا أواجه صعوبة بتقبل الجلوس على دكة البدلاء، لكنني أفهم السبب وأدرك أنه الخيار الأفضل".

يذكر أن النجم الأرجنتيني سيتنافس مساء الخميس مع نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار دا سيلفا على الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.