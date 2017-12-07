رونالدو يحقق الكرة الذهبية الخامسة ويعادل رقم ميسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، للمرة الخامسة في تاريخه، ليعادل عدد الكرات الذهبية التي حققها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما استلم رونالدو الكرة الذهبية في برج "إيفل" الشهير في العاصمة الفرنسية، باريس.

وتنافس "صاروخ ماديرا" مع ميسي ونيمار على الجائزة، إذ حقق هو المركز الأول بفضل تصويت الصحفيين المشاركين من حول العالم في التصويت لصاحب الكرة الذهبية لعام 2017.

وحقق رونالدو الكرة الذهبية الخامسة في تاريخه بعد أعوام 2008 و2013 و2014 و2016، كما أنها الثانية على التوالي للنجم البرتغالي.

وعادل صاروخ ماديرا الكرات الذهبية التي حققها ميسي، ليتساوى النجمان بخمس كرات ذهبية لكل منهما.

وكان رونالدو قد ساهم بفوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني ولقب كأس العالم للأندية والسوبر الإسباني والأوروبي، خلال عام 2017.