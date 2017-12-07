الوداد البيضاوي يصل إلى أبوظبي للمشاركة في مونديال الأندية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصلت بعثة الوداد البيضاوي المغربي إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الفريق المغربي الذي حقق بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الأخيرة.

وسيلتقي الوداد بنظيره بطل أمريكا الشمالية، باتشوكا المكسيكي، السبت، على أرضية ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، إذ يطمح الفريق الأبيض والأحمر لبلوغ الدور نصف النهائي للبطولة.

ويضم الفريق المغربي عددا من اللاعبين المتميزين في صفوفه وعلى رأسهم المهاجم الشاب، أشرف بن شرقي، بالإضافة إلى نخبة من النجوم الذين أثبتوا قدراتهم العالية خلال الفترة الماضية في كرة القدم الأفريقية.

ويشارك الوداد للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية، في مشاركة يسعى الفريق المغربي إلى أن تكون ناجحة، عبر تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى، كما فعل غريمه التقليدي، الرجاء البيضاوي، في نسخة 2013، حين حقق المركز الثاني في البطولة.

يذكر أن الفريق الذي ينتمي لمدينة الدار البيضاء المغربية، هو الفريق العربي الثاني في النسخة الحالية للبطولة، إلى جانب الجزيرة الإماراتي.