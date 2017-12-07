من هو المدرب الذي ارتدى قناع "زورو" احتفالا بالتأهل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – احتفل اللاعب البرتغالي السابق ومدرب شاختار دونيتسك الأوكراني، باولو فونسيكا، بتأهل فريقه إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على طريقته الخاصة، إذ ارتدى قناع "زورو" في المؤتمر الصحفي الذي تبع مباراة فريقه مع مانشستر سيتي، والتي فاز فيها الفريق الأوكراني ليلحق الهزيمة الأولى بالسيتي خلال الموسم الحالي.

وحقق شاختار مفاجأة كبرى حين فاز على السيتي وحجز مقعدا في دور الـ16 على حساب نابولي الإيطالي، الذي أبهر الأوساط الكروية بأدائه الهجومي المتميز.

واحتل الفريق الأوكراني المركز الثاني في مجموعته خلف "مواطني مانشستر" بثلاث نقاط، من أربعة انتصارات وخسارتين، في ست مباريات.

واحتفل فونسيكا بلبس قناع زورو في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة شاختار والسيتي للتعبير عن فرحته بالإنجاز الذي حققه فريقه بإلحاق الهزيمة الأولى بالفريق الإنجليزي خلال الموسم الحالي.