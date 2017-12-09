الجزيرة يضرب موعدا مع ريال مدريد.. ويصبح أول فريق إماراتي في نصف نهائي المونديال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب الجزيرة الإماراتي على نظيره أوراوا ريدز الياباني بهدف نظيف سجله النجم علي مبخوت، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، ليصبح أول فريق إماراتي يبلغ نصف النهائي، ويضرب موعدا مع ريال مدريد في المربع الذهبي للمونديال.

فعلى أرضية ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، انتهى الشوط الأول سلبي النتيجة في بين "فخر أبوظبي" وبطل آسيا.

وفي الشوط الثاني، ظهر مبخوت وسجل هدفا مميزا بعد تمريرة سحرية من البرازيلي رومارينيو، وذلك عند الدقيقة 52، ليحافظ الجزراويون على شباكهم نظيفة بعد ذلك ويتأهل الجزيرة إلى نصف النهائي.

وبهذا الفوز، أصبح الفريق الأبيض أول فريق إماراتي يبلغ نصف النهائي، كما أنه أول فريق عربي آسيوي يواجه ريال مدريد في مونديال الأندية.

من جانبه، سيلعب أوراوا مع الوداد البيضاوي المغربي في مباراة تحديد صاحب المركز الخامس في البطولة.