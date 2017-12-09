المغربي أشرف حكيمي يدخل التاريخ في ليلة اكتساح ريال مدريد لإشبيلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح ريال مدريد ضيفه إشبيلية بخماسية نظيفة في مباراة شهدت تسجيل النجم المغربي أشرف حكيمي أول هدف له وللاعب عربي مع الفريق الملكي، كما سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين ليستعيد علاقته الجيدة بشباك الخصوم.

فعلى أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، تقدم أصحاب الأرض عبر المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز، عند الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف رونالدو الهدف الثاني عند الدقيقة 23، ويسجل رونالدو نفسه الهدف الثالث للريال عند الدقيقة 31 من ركلة جزاء.

وبعد سبع دقائق من هدف "صاروخ ماديرا"، سجل النجم الألماني توني كروس، الهدف الرابع للفريق الملكي، قبل أن يختتم حكيمي أهداف الريال عند الدقيقة 42.

وبهذا الفوز، وصل الفريق الملكي إلى نقطته رقم 31، ليحتل المركز الثالث مؤقتا، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد إشبيلية عند النقطة 28 في المركز الخامس.

من جانبه، سجل حكيمي الهدف الأول له وللعرب بقميص ريال مدريد، ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه، كما سجل رونالدو هدفه الرابع هذا الموسم في الدوري.