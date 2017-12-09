الغولف بالقدم.. رياضة تدمج بين الغولف وكرة القدم

غولف القدم.. رياضة تدمج بين الغولف وكرة القدم

رياضة
آخر تحديث السبت, 09 ديسمبر/كانون الأول 2017; 10:21 (GMT +0400).
رياضةغولفكرة القدمأمريكاإسبانيا
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تحظى هذه الرياضة بشعبية كبيرة يمارس هذه اللعبة أكثر من 250 ألف شخص من حول العالم.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— انطلقت هذه اللعبة في عام 2008، وهي لعبة هجينة تمزج بين عناصر رياضتين هما الغولف وكرة القدم.

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