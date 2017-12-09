الوداد البيضاوي يخسر أمام باتشوكا في ربع نهائي كأس العالم للأندية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خسر الوداد البيضاوي المغربي أمام باتشوكا المكسيكي بهدف نظيف في ربع نهائي كأس العالم للأندية والمقام في الإمارات، ليودع البطولة وينتظر الخاسر من مباراة الجزيرة وأوراوا ريدز الياباني، ليواجههه في مباراة تحديد صاحب المركز الخامس.

وانتهى الشوط الأول سلبي النتيجة في المباراة التي شهدت حضورا جماهيريا غفيرا من جانب الجماهير المغربية، التي احتشدت في مدرجات ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي من أجل دعم الفريق الأجمر والأبيض.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني، لكن المهمة صعبت على الفريق المغربي بعد طرد اللاعب إبراهيم النقاش، عند الدقيقة 69 لينتهي الشوطان الأصليان بالتعادل السلبي ويحتكم الفريقان للأشواط الإضافية.

انتهى الشوط الإضافي الأول سلبي النتيجة، قبل أن يسجل الفريق المكسيكي هدف الفوز عبر اللاعب فيكتور غوزمان عند الدقيقة 112، لتنتهي المباراة بفوز باتشوكا بهدف نظيف.

وسيواجه الفريق المكسيكي، نظيره غريميو البرازيلي في الدور نصف النهائي، في حين سيلعب الوداد مع الخاسر من مباراة الجزيرة وأراوا والتي ستقام في وقت لاحق السبت.