محمد صلاح يسجل هدفا مميزا.. وليفربول يخسر نقطتين أمام إيفرتون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خسر ليفربول نقطتين ثمينتين بعد أن تعادل مع ضيفه إيفرتون في ديربي "ميرسي سايد"، بمباراة شهدت تسجيل النجم المصري محمد صلاح هدفا رائعا، ليضيع "الريدز" فرصة تقاسم المركز الثالث مع تشيلسي في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم صلاح لليفربول عند الدقيقة 42، بهدف على طريقة الكبار، قبل أن يحرمه زميله السنغالي ساديو ماني من تسجيل هدف ثان بسبب أنانية الأخير، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، أجرى المدرب الألماني يورغن كلوب تبديلات مثيرة للجدل إذ قام بإخراج صلاح الذي كان مصدر إزعاج لدفاعات إيفرتون، لتستقبل شباك الريدز، هدف التعادل عبر اللاعب الإنجليزي واين روني من ركلة جزاء عند الدقيقة 77.

وبهذا التعادل، وصل رصيد ليفربول إلى 30 نقطة، ليصبح على بعد نقطتيه من صاحب المركز الثالث، تشيلسي، لكنه فض الشراكة مع صاحب المركز الخامس، أرسنال.

يذكر أن الفرعون المصري حافظ على صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي برصيد 13 هدفا، متفوقا على الإنجليزي هاري كين بفارق هدف وحيد.