مانشستر سيتي يتفوق مجددا على اليونايتد في ملعب "أولد ترافورد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فاز مانشستر سيتي على نظيره اليونايتد في "ديربي مانشستر"، بهدفين مقابل هدف وحيد ليبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الثاني، وغريمه التقليدي، كما أثبت المدرب الإسباني بيب غوارديولا تفوقه على نظيره البرتغالي جوزيه مورينيو في "البريميرليغ" بعد أن فاز عليه للمرة الثانية على التوالي.

تقدم السيتي عبر اللاعب الإسباني ديفيد سيلفا، عند الدقيقة 43، لكن اليونايتد رفض أن ينتهي الشوط الأول بتأخره، ليعادل النتيجة عبر لاعبه الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد.

وفي الشوط الثاني، حاول أصحاب الأرض تسجيل هدف الفوز، وقدموا مستوى جيدا نسبيا، إلا أن الضيوف عاقبوهم بهدف ثان عبر المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي.

وبهذا الفوز، وصل السيتي إلى نقطته رقم 46، ليبتعد بفارق 11 نقطة عن اليونايتد، ويؤكد عزمه على تحقيق لقب الدوري خلال الموسم الحالي.

يذكر أن هذا هو الفوز الثاني على التوالي لمواطني مانشستر على أرض غريمهم التقليدي بعد فوزهم في آخر مباراة والتي أقيمت في 10 سبتمبر/أيلول من عام 2016، حين فاز بنفس النتيجة، كما أنها الهزيمة الأولى لليونايتد على أرضه منذ ذلك الحين.